Photo d'illustration: tayninh.gov.vn



Hanoï (VNA) – La province de Tay Ninh (Sud) a mis en place de nombreuses solutions pour accélérer le développement de l'agriculture et des zones rurales.



Selon les dirigeants du Comité populaire provincial de Tay Ninh, pour édifier la Nouvelle Ruralité avec modernité, efficacité et durabilité, la province se concentre sur la mise en œuvre efficace du Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité et des programmes thématiques.



Parallèlement, la province cherche à renforcer le rôle, la position et les capacités des agriculteurs, à améliorer de manière globale la vie matérielle et spirituelle des agriculteurs et des résidents en zone rurale. Elle donne la priorité aux investissements dans le développement des transports, de l'irrigation, des infrastructures de technologie de l'information, du commerce, des soins de santé, de l'éducation, de la culture, des sports et de l'approvisionnement en eau propre pour la population.



En particulier, le développement du tourisme agricole et rural est l'une des tâches essentielles du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité mis en œuvre par Tay Ninh durant la période 2021-2025. Le tourisme agricole et rural permet de présenter l’image des zones rurales, de promouvoir la commercialisation des produits agricoles et artisanaux locaux, tout en conservant les propres caractéristiques et l'identité de chaque localité.



Selon les dirigeants de la province, Tay Ninh s'est inscrite pour mettre en œuvre sept modèles de développement du tourisme rural au service de l’édification de la Nouvelle Ruralité au cours de la période 2021-2025. Il s’agit du tourisme communautaire dans le district de Duong Minh Chau, de l’écotourisme dans le district de Go Dau, au site historique de Dong Rum (district de Tan Chau), dans la ville de Tay Ninh, du tourisme de villégiature aux fermes le long de la rivière Vam Co Dong dans la cité municipale de Hoa Thanh, du tourisme expérientiel à la ferme dans la cité municipale de Trang Bang, du tourisme agricole combiné à l'écotourisme au parc national de Lo Go-Xa Mat, et du tourisme historique dans le district de Tan Bien.



Nguyen Van Sau (hameau de Binh Hoa, commune de Phuoc Binh, cité municipale de Trang Bang) est un agriculteur reconnu au niveau central pour l’efficacité de son modèle de culture de l'ananas combinée à la pisciculture. Il fait savoir qu’il entend poursuivre le développement de la production agricole en parallèle avec l'organisation de certaines activités du tourisme rural, expérimental et d’écotourisme. Il plante des arbres fruitiers le long de la route, créant une scène pour le développement de l'agriculture et du tourisme. Il espère qu'à l'avenir, des touristes pourront visiter son jardin, admirer la campagne avec des modèles agricoles efficaces et déguster de nombreuses spécialités culinaires attrayantes.-VNA