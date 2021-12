Tuyên Quang (VNA) - Riche de paysages d’une incroyable beauté, Lâm Binh abrite des montagnes grandioses, une forêt luxuriante et d’immenses lacs d’eau douce. Rattaché à la province septentrionale de Tuyên Quang, ce district est aussi réputé pour ses sites archéologiques datant de la civilisation de Hoa Binh.

Le lac de Na Hang-Lâm Binh vu d'en haut. Photo: baotuyenquang.com.vn



Les traces de vie des anciens Viêt sont bien présentes à Lâm Binh où des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des haches, des pioches et des flèches en pierre ou en bronze, ainsi que des céramiques datant de la civilisation de Hoa Binh.



Lâm Binh compte aussi d’anciens temples (temple de Pu Bao, pagode de Phuc Lâm) et tombeaux d’anciens Viêt. Dans la grotte Phia Vài, les archéologues ont mis à jour les vestiges d’un foyer utilisé pour cuisiner et se chauffer.



“Les archéologues estiment qu’il y a entre 8.000 ou 12.000 ans, des Viets avaient élu domicile dans la caverne de Phia Vài car cette dernière se trouve à proximité du cours d’eau, et que l’eau est un élément indispensable à la vie”, indique Cao Van Minh, chef du bureau de la Culture et de l’Information du district.

La grotte de Khuôi Pin renferme des stalactites et des stalagmites de toute beauté. Photo: VNA



Surnommée “la baie d’Halong terrestre au milieu de la jungle”, la commune de Thuong Lâm, dont la fondation est liée à une légende, est l’un des hauts lieux touristiques de Lâm Binh. Les centaines de pitons rocheux qui émergent du lac de Na Hang-Lâm Binh sont une surprise de la nature. Le district de Lâm Binh abrite également de nombreuses grottes incroyables et des chutes d’eau vertigineuses nichées au milieu des chaines de rochers calcaires.



“La grotte de Khuôi Pin a été décelée tout récemment. Elle renferme des stalactites et des stalagmites de toute beauté mais aussi un ruisseau. La chute d’eau de Nam Me se trouve au milieu de jungles mythiques qui servent de refuge à des milliers d’arbres pluricentenaires. La cascade de Khuôi Nhi est aussi extraordinaire. En bas, les chutes se transforment en de profondes piscines naturelles dans lesquelles il est possible de nager. En entrant dans l’eau, des centaines de petits poissons viennent grignoter vos pieds, ça ressemble à un massage, c’est formidable! La grotte de Song Long présente des stalactites et des stalagmites d’une beauté unique”, dit Cao Van Minh.



Les minorités ethniques locales sont très hospitalières et ont à cœur d’expliquer leur culture aux touristes.



“En dehors de la nature qui est ici grandiose et sublime, tous ceux et celles qui viennent ici peuvent aussi s’immerger dans notre culture et notre vie quotidienne. Les touristes peuvent visiter nos maisons sur pilotis, participer aux travaux agricoles, prendre les repas familiaux, écouter et apprendre nos chants folkloriques”, dit Châu Thanh Ngà, un habitant de la commune de Thuong Lâm, dans le district de Lâm Binh.



L’aventure gustative vaut également le détour. Les plats traditionnels des Tày, des Dao et des Mông sont délicieux.



“Le poisson cuit à la vapeur dans un tube de bambou, le poisson grillé, le porc fermenté, la charcuterie fumée comptent parmi nos spécialités culinaires. Nous sommes aussi prêts à apprendre aux visiteurs à confectionner nos plats traditionnels comme le banh dày (boulette de riz gluant farcie) ou bien le gâteau fait à base d’œufs de fourmis. Ils en raffolent”, indique Châu Minh Vy, propriétaire d’un gîte rattaché à la commune de Lang Can.



Depuis quelques années, des dizaines de familles proposent également aux touristes des chambres d’hôtes. Les autorités et les populations de Lâm Binh ont aussi remis au goût du jour des fêtes folkloriques tombées en désuétude, comme la fête Lông tông (descente dans les rizières) ou la fête de la danse du feu de l’ethnie Pà Then. La visite de Lâm Binh ravira tous ceux et celles qui cherchent une destination hors des sentiers battus. -VOV/VNA