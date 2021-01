La simplification des procédures administratives permet d'économiser des dizaines de billions de dongs. Photo : internet

Hanoi (VNA) - Selon le projet de rapport du gouvernement faisant le bilan du Programme général de réforme administrative de l'État pour la période 2011-2020 et orientations pour la période 2021-2030, la simplification des procédures administratives selon 25 résolutions thématiques du gouvernement est menée à bien par les ministères et les agences, avec la simplification de 4.527 des 4.723 formalités administratives en vigueur, soit 95,85% du total (en décembre 2016).

Selon l'évaluation du gouvernement, la réduction des conditions commerciales et des activités d'inspection spécialisées a obtenu des résultats positifs.

Lors d’une récente réunion du gouvernement, Mai Tien Dung - ministre, président du bureau gouvernemental, a souligné que depuis le début du 14e mandat du gouvernement, 3.893/6.191 conditions commerciales ont été réduites et simplifiées, 6.776/9.926 répertoires de marchandises et 30/120 formalités administratives soumises à une inspection spécialisée.

Le coût social total économisé grâce à la réduction et à la simplification des procédures administratives est estimé à plus de 18 millions de journées de travail/an et équivalent à plus de 6.300 milliards de dongs/an.-VNA