Do Viet Chien, secrétaire général de l'Association immobilière vietnamienne lors du séminaire "Écologisation du secteur du logement abordable: coûts et avantages". Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le déploiement de solutions vertes dans des projets de logement abordable favorisera le développement durable de la communauté et la protection de l’environnement, a déclaré Do Viet Chien, secrétaire général de l'Association immobilière vietnamienne (VNREA) lors d’un séminaire organisé le 26 juillet à Hanoï.

Selon le rapport de la VNREA, la demande en logement abordable est de plus en plus urgente car le Vietnam est entré dans une période de structure démographique d'or dont 70% sont population active. Le pays connaît un rythme d'urbanisation élevé et une augmentation annuelle d’environ un million de nouveaux résidents urbains. D’ici 2020, 40% de la population vietnamienne, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, vivra dans des zones urbaines.

Des experts participants ont affirmé que l'architecture verte est une tendance inévitable pour assurer un développement durable et protéger mieux l’environnement.

Les bâtiments écologiques peuvent économiser 50% de la consommation d'énergie par rapport à la conception d'origine sans augmenter les coûts, ont-ils souligné.

Jonas Grunder, chef adjoint de la section de la coopération et du développement du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de Suisse, a déclaré que son programme EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies - Excellence en Design pour une plus Grande Efficacité) était une solution efficace permettant au Vietnam de résoudre des défis en matière d’écologisation du secteur du logement abordable. -VNA