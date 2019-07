Hanoi, 15 juillet (VNA) – Au premier semestre de l’année, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux Vietnam-Malaisie a atteint près de 5,5 milliards de dollars, soit une baisse de 6,2% en glissement annuel, dont 1,953 milliard de dollars d'exportations (- 2,6%) et 3,528 milliards de dollars d'importations (- 8,1%).

La plupart des produits importés de Malaisie sont des matières premières, des carburants et des pièces de rechange... tandis que les biens de consommation courante (appareils électroménagers et composants, huiles et graisses végétales...) ont diminué. Les exportations de produits importants comme ordinateurs, téléphones,… ont également reculé.

En matière d’investissement, ce premier semestre 2019, 18 nouveaux projets d’investissement malais ont été recensés au Vietnam, d'un montant de 21,28 millions de dollars.

Au 20 juin, la Malaisie disposait de 599 projets d’investissement au Vietnam réunissant un fonds de 12,504 milliards de dollars. Ce pays occupe la 8e place dans la liste des 132 pays et territoires investissant au Vietnam. - VNA