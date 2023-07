Des étudiants lors de l'événement.

Quang Ngai (VNA) - Le programme Friendship Night, un échange entre des étudiants des États-Unis, du Vietnam et du Laos, a été organisé le 17 juillet à la plage de My Khe, dans la commune de Tinh Khe, ville de Quang Ngai, province éponyme (Centre).

Organisé par le Département provincial des affaires étrangères de Quang Ngai, la Fédération de la jeunesse de la province, l'Université Pham Van Dong et l’Institut universitaire de Quang Ngai, le programme visait à renforcer la compréhension, la solidarité et l'entraide entre les étudiants, ainsi qu'entre les peuples de ces trois pays.



Le programme comprenait trois activités : un jeu de teambuilding en plein air, la présentation de la cuisine nationale de chaque pays et le gala Friendship Night.



Lors de l'événement, la directrice du Département provincial des affaires étrangères, Huynh Thi Phuong Hoa, a déclaré que depuis plus de 15 ans, en juillet, l'organisation américaine Putney Student Travel envoyait des élèves et des étudiants américains à Quang Ngai, en particulier dans la commune de Tinh Khe. En plus de participer à la construction de maisons pour les pauvres, les étudiants américains enseignent l'anglais à des élèves du primaire, participent au nettoyage de l’environnement, à la remise de cadeaux à des étudiants pauvres, ainsi que plusieurs activités d’échange et de découverte de la culture et de la nature de Quang Ngai.



Huynh Thi Phuong Hoa a exprimé son espoir que la coopération entre Putney Student et Quang Ngai se développerait de plus en plus avec des activités plus riches et plus diversifiées.

À cette occasion, le comité d'organisation a remis cinq vélos à des élèves défavorisés de la commune de Tinh Ky, ville de Quang Ngai. -VNA