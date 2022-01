Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les relations entre le Parti communiste du Vietnam et les partis politiques en Allemagne créent les bases des relations entre les deux pays, a déclaré Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti.

Le dirigeant vietnamien a eu le 18 janvier un échange en ligne avec Alexander Schweitzer, membre du Comité central du Parti social-démocrate allemand, - le plus ancien parti politique et dirige actuellement le gouvernement allemand.

Le Parti social-démocrate allemand a activement contribué à promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Allemagne dans les premières années de la période de Renouveau (Doi Moi) au Vietnam. Au fil des années, les relations entre les deux parties ont contribué à maintenir la confiance politique entre les deux pays, contribuant activement au Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne à travers de nombreuses activités de coopération et d'échanges réelles et efficaces comme l'échange de délégations et d'informations, notamment le Dialogue théorique vers le "développement durable", a souligné Le Hoai Trung.



Pour sa part, Alexander Schweitzer a félicité le Vietnam pour ses résultats obtenus dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, appréciant hautement les relations de confiance et d'efficacité entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti social-démocrate allemand, affirmant que les relations avec le Parti communiste du Vietnam était une partie importante des relations extérieures du Parti social-démocrate allemand.

Il a également annoncé les résultats de la mise en place d'un gouvernement de coalition tripartite en Allemagne, de grandes orientations du Parti social-démocrate dans la direction du gouvernement et la poursuite d'affirmer son position et rôle pour attirer les électeurs allemands. Il a également informé que la situation actuelle de l'épidémie de COVID-19 en Allemagne et en Europe évoluait sérieusement à cause de nouveaux variants.

A cette occasion, les deux parties ont également discuté des mesures visant à maintenir et à promouvoir les relations bilatérales entre les deux Partis et les deux pays, contribuant activement à approfondir le Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

Les deux parties ont convenu de conjuguer les efforts conjoints pour mener prochainement le septième Dialogue théorique entre les deux parties en 2022, soulignant que le dialogue était un mécanisme important pour promouvoir la coopération efficace entre les deux Partis ces dernières années et comme dans l’avenir. -VNA