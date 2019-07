Hanoï (VNA) – Un colloque entre des jeunes officiers vietnamiens et singapouriens a eu lieu le 1er juillet à Hanoï, dans le but de renforcer la confiance mutuelle et d’approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, entre les deux armées particulièrement.



Le colloque a été coprésidé par le lieutenant-colonel Tran Viet Nang, chef du département de la jeunesse militaire relevant du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, et le major Tan You Rong, chef d’une délégation de jeunes officiers singapouriens.



Lors du colloque, les deux parties se sont informées de la situation de leurs pays et de leurs armées.



Le lieutenant-colonel Tran Viet Nang a déclaré que l’Armée populaire du Vietnam, ses jeunes officiers particulièrement, tenaient toujours en haute estime les grandes avancées réalisées par Singapour ces dernières années. Selon lui, les jeunes Vietnamiens et Singapouriens en général, et les jeunes officiers des deux pays en particulier, doivent continuer de renforcer la confiance mutuelle et d’approfondir les relations entre les deux nations. Tran Viet Nang a appelé les jeunes officiers vietnamiens et singapouriens à renforcer la communication et à agir afin de déjouer les complots hostiles aux relations bilatérales.



De son côté, le major Tan You Rong, a déclaré espérer qu’à travers les échanges et les partages d’expériences, les jeunes officiers vietnamiens et singapouriens auraient davantage d’opportunités pour renforcer la compréhension mutuelle. Il a affirmé que les jeunes officiers singapouriens soutiendraient les programmes lancés par leurs homologues vietnamiens et y participeraient.



Les deux parties ont convenu de continuer d’intensifier la communication et la sensibilisation des jeunes officiers et des populations des deux pays aux significations importantes du renforcement du “partenariat stratégique” bilatéral. Elles se sont en outre engagées à présenter aux ministères vietnamien et singapourien des idées visant à renforcer la coopération bilatérale dans la formation et l’entraînement des jeunes officiers.



Durant son séjour au Vietnam, la délégation singapourienne de jeunes officiers a rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Elle a également visité le Musée de l’histoire militaire du Vietnam, rendu visite à des unités de la Marine, de l’Armée de l’air et de défense anti-aérienne... -VNA