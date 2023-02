L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (debout), s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Washington (VNA) - Un échange de vues sur le 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam, a eu lieu le 16 février à Washington D.C, aux États-Unis.

L’événement a été organisé sous forme hybride par l’Institut des États-Unis pour la paix (United States Institute of Peace-USIP) et l'ambassade du Vietnam aux États-Unis. Il a attiré la participation de près de 200 invités, dont des universitaires, des chercheurs historiques, des représentants de plusieurs organisations et associations.

Un délégué lors de l'événement. Photo: VNA