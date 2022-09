Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Un échange de vue sur les politiques juridiques avec la communauté vietnamienne en Europe a été organisé le 9 septembre à Hanoï par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, le Comité d'État chargé des affaires des Vietnamiens d'outre-mer, le ministère des Affaires étrangères.

L’échange de vue s'est déroulé en présentiel et en ligne reliant les lieux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Russie.

Les délégués ont discuté des politiques juridiques qui intéressent les Vietnamiens d'outre-mer telles que la nationalité, l'immigration, le logement, la terre, l'investissement et le travail.

Photo : VNA



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Nguyen Manh Tien, a souligné que le Parti et l'État poursuivaient la politique constante de considérer la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie inséparable de la nation vietnamienne.

Il a déclaré que les opinions des expatriés étaient l'une des bases importantes pour envisager de modifier et de perfectionner les politiques juridiques relatives aux Vietnamiens d’outre-mer, ce pour simplifier les procédures administratives, mieux répondre aux exigences et aspirations légitimes des Vietnamiens d'outre-mer, et assurer les conditions les plus favorables pour leurs activités de visiter de proches, de faire des affaires et investir dans le pays.

Il s'agit du deuxième d'une série des échanges de vue qui sont organisé pour recueillir les opinions des Vietnamiens d'outre-mer sur les politiques juridiques. Auparavant, le 12 juillet, un échange de vue avec la communauté vietnamienne en République tchèque s’était tenu. - VNA