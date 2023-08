Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 30 août, l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en collaboration avec les ambassades des pays de l'ASEAN à Hanoï, a organisé un programme international d'échange d'art, en l’honneur du 56e anniversaire de la fondation de l’ASEAN et du 78e de la Fête nationale du Vietnam.Étaient présents des ambassadeurs, des chargés d'affaires a.i, des représentants des ambassades des pays de l'ASEAN, des représentants du corps diplomatique, des dirigeants de niveau central et de Hanoï, ainsi que plusieurs autres personnalités.Lors de l’événement, le président de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Nguyen Ngoc Ky, a souligné que l’adhésion du Vietnam à l’ ASEAN le 28 juillet 1995 en tant que septième membre du bloc régional était un événement important pour la nation. Il a affirmé que la coopération amicale et la connectivité régionale dans le cadre de l'ASEAN continuaient d'être l'une des priorités de la politique étrangère du Vietnam.Le gouvernement et le peuple vietnamiens feront de leur mieux pour contribuer à l’édification d’une ASEAN de plus en plus cohésive et plus solide, a-t-il déclaré.