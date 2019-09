Le président de l'Association d'amitié Vietnam - Arménie, Nguyên Van Thuân, prend la parole à l'événement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’Association d’amitié Vietnam - Arménie a organisé ce samedi matin 14 septembre à Hanoi l’échange d’amitié pour célébrer le 28e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie et les 74 ans de la Fête nationale du Vietnam.

S’exprimant lors de l’événement, le président de l’Association d’amitié Vietnam – Arménie, Nguyên Van Thuân, a déclaré qu’actuellement, le Vietnam et l'Arménie construisent leur partenariat de coopération égal et mutuellement bénéfique. De nombreux échanges de délégations et rencontres de haut niveau ont été organisés. En particulier, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Nikol Pashinyan et de son épouse en juillet 2019 a ouvert une nouvelle phase de coopération prometteuse pour les deux pays dans de nombreux domaines tels que l'économie, le commerce et la science, etc.

L’Association d’amitié Vietnam - Arménie s’engage à continuer d’accompagner les populations des deux pays dans la promotion des relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l’Arménie, a-t-il affirmé.

De son côté, l’ambassadeur d’Aménie au Vietnam, Vahram Kazhoyan a apprécié les relations d'amitié entre les deux pays, avant de déclarer que le Vietnam et l’Arménie coopèrent dans plusieurs domaines et ces deux pays continuent de développer leur coopération multiforme. Les deux pays se soutiennent toujours dans les organisations internationales, ce qui est très important dans la mondialisation.

L’ambassadeur d’Aménie au Vietnam, Vahram Kazhoyan. Photo: VNA



Il a fait savoir que la deuxième réunion du Comité intergouvernemental Arménie-Vietnam devrait se tenir en octobre prochain dans la capitale Erevan. -VNA