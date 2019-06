Des membres du troupe Rovesnik et responsables de l’Association d’amitié Vietnam-Biélorussie lors de l'échange d’amitié à Hanoï. Photo: Internet



Hanoï (VNA) - L’Association d’amitié Vietnam-Biélorussie a organisé le 19 juin un échange d’amitié à l’occasion de la Fête nationale de la Biélorussie (3 juillet) et du 75e anniversaire de sa libération.



Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie, Nguyen Thai Lai, a déclaré que le Vietnam et la Biélorussie entretenaient de bonnes relations, comme en témoignaient les visites effectuées à tous les niveaux, les échanges économiques, culturels et commerciaux et la signature de plusieurs accords.



Il a affirmé que les Vietnamiens se souvenaient toujours des aides accordées par la Biélorussie pendant leurs années difficiles et que son association continuerait de jouer le rôle de passerelle entre les deux pays pour développer la coopération et l’amitié bilatérales.



L’ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Vladimir Goshin, a déclaré que l’année 2019 était marquée par des événements importants pour les relations bilatérales, notamment des échanges culturels.



Les participants à la soirée ont profité de numéros artistiques présentés par la troupe de danseurs biélorusses Rovesnik, invitée par l'ambassade de Biélorussie au Vietnam.-VNA