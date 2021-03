Une partie du système d'éclairage de l'esplanade de la statue Ly Thai Tô, au cœur de Hanoi, a été désactivée le 27 mars en réponse à l’Heure de la Terre 2021. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens ont éteint de 20h30 à 21h30 le 27 mars les lumières pour l’"Earth Hour", une opération destinée à mobiliser contre le changement climatique et pour la sauvegarde de la nature, économisant ainsi 353.000 kWh (environ 658 millions de dôngs).

Cet événement international était organisé conjointement par le Fonds mondial pour la Nature (WWF), les ministères vietnamiens des Ressources naturelles et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce.

Placée sous le thème “Speak up for Nature” (Parlez pour la nature), cette édition met l’accent sur les liens entre l’homme et la nature et les relations entre les différentes espèces.

Elle appelle à une consommation efficace et économe de l’énergie et à limiter les produits en plastique à usage unique pour éliminer les déchets plastiques dans l’environnement.



Cette mobilisation annuelle ("Heure de la Terre" en français), organisée par le WWF, est destinée à appeler à l’action sur le changement climatique et l’environnement.



Cette année, les organisateurs ont voulu mettre en évidence le lien entre la destruction de la nature et l’incidence croissante des maladies comme le COVID-19.



"Qu’il s’agisse du déclin des pollinisateurs, de la diminution du nombre des poissons dans les océans et les rivières, de la disparition des forêts ou de la perte plus générale de la biodiversité, les preuves s’accumulent selon lesquelles la nature est en chute libre", a dit Marco Lambertini, le directeur général du WWF, qui organise l’Earth Hour depuis 2007.



Le Vietnam a rejoint le mouvement pour la première fois en 2009. L’an dernier, le pays a économisé 436.000 kWh d’électricité, soit 812,9 millions de dôngs. VNA