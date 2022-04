Gia Lai (VNA) – Duc Co est un district frontalier rattaché à la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre). Son taux de pauvreté reste élevé, notamment dans les régions peuplées d’ethnies minoritaires. Éliminer la pauvreté de manière rapide et durable est donc une priorité pour les autorités locales. Le comité du Parti du district de Duc Co a mis en œuvre un programme d’action en faveur des minorités ethniques, pour la période 2021-2025, afin d’améliorer leur niveau de vie.

Les habitants en difficulté ont pu compter sur les soutiens techniques et financiers accordés par des autorités locales pour trouver un emploi, développer leurs activités économiques et sortir durablement de la pauvreté. Photo: VOV



Jusqu’à la fin 2021, le district de Duc Co comptait plus de 2.900 foyers pauvres. 2.600 d’entre eux sont issus d’ethnies minoritaires. Ro Lan Iêk est l’une des personnes les plus démunies du village de Krêl, dans la commune d’Ia Krêl. Depuis la mort de son mari, elle s’occupe seule de ses trois enfants. Faute d’un emploi stable, cette femme était dans une situation extrêmement précaire jusqu'à ce qu’une société de caoutchouc locale l’embauche en 2019. Puis, Ro Lan Iêk a pu bénéficier d’un prêt de 50 millions de dôngs, prêt qui lui a été accordé par la Banque des politiques sociales pour lui permettre de se lancer dans la caféiculture et l’élevage bovin.

«En 2020, la société m’a offert 70 millions de dongs pour construire une nouvelle maison. Grâce à mon salaire d’ouvrière et à ce revenu supplémentaire provenant de mes propres affaires, ça va beaucoup mieux maintenant. L’année dernière, ma famille est enfin sortie de la pauvreté», confie Ro Lan Lê.

Ces derniers temps, les habitants dans le besoin ont pu compter sur le soutien technique et financier accordé par des autorités locales pour trouver un emploi décent, monter leurs affaires et sortir durablement de la pauvreté.

Ro Mah Quach, secrétaire adjoint du comité du Parti du village Krêl, s’en réjouit. «La population augmente à mesure que la superficie de terre arable diminue... Face à cette difficulté majeure, nous incitons nos enfants à étudier et à réussir à l’école pour trouver un bon emploi et avoir une vie meilleure», a-t-il dit

Une société de caoutchouc embauche de nombreux démunis de Duc Co. Photo: VOV



De nos jours, la commune d’Ia Krêl héberge 10 villages avec de 2.100 foyers, dont 35% sont issus d’ethnies minoritaires. Au cours de l’année 2022, le taux de pauvreté local devrait passer de 13,4% à 11,2%, soit une baisse de 2,2% (47 foyers).

«La sensibilisation de la population a été renforcée pour qu’elle s’implique davantage dans l’application des sciences et des technologies dans l’élevage et la production. Nous avons invité les entreprises à se rendre sur place pour embaucher des travailleurs. Cette année, les autorités comptent apporter leur soutien à 47 foyers pour qu’ils puissent sortir de la précarité», indique Nguyên Thi Thuy Loan, présidente du comité populaire d’Ia Krêk.

D’après les normes nationales de la pauvreté multidimensionnelle, le taux de foyers pauvres de Gia Lai est de 12,09%. 88% sont des minorités ethniques. En 2022, la province se fixe pour objectif de réduire le taux de pauvreté d’au moins 2% en général et d’au moins 3% chez les régions peuplées de minorités ethniques.

Pham Trân Anh, chef adjoint du Département du travail, des invalides et des affaires sociales de Gia Lai, s’est engagé à accompagner le district de Duc Co et les autres localités dans la réalisation de cet objectif de 2022.

«Nous continuerons d’aider les autorités locales à avancer des mesures spécifiques pour soutenir les foyers démunis. L’importance est d’utiliser efficacement des sources financières de l’État et d’impliquer davantage la société civile et les entreprises dans les programmes d’aide en faveur des foyers défavorisés.», a-t-il indiqué.

Les autorités du district de Duc Co ont aussi publié une résolution sur la production et sur l’écoulement des produits agricoles phares pour le mandat 2021-2025. La finalité est d’augmenter la valeur ajoutée des produits et le revenu des producteurs locaux, afin d’éliminer durablement la pauvreté, notamment chez les minorités ethniques. – VOV/VNA