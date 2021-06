Hô Chi Minh-Ville (VNA) – C’est du port maritime de la Maison du Dragon (Bên Nhà Rông en vietnamien) que le Président Hô Chi Minh est parti le 5 juin 1911 à la conquête d’une voie pour le salut national. Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoire a été transformé en musée dédié au grand dirigeant vietnamien.

Le musée Hô Chi Minh. Photo: VOV

La Maison du Dragon était à l’origine le siège social des Messageries impériales, l’un des premiers ouvrages construits par les Français après la conquête de Saigon. Sa construction a démarré au milieu de l’année 1862 et s’est achevée en 1863. Deux dragons en céramique tournés vers la lune sont disposés symétriquement sur le toit. C’est pourquoi ce bâtiment, qui est un mélange d’architectures occidentale et orientale, a été surnommé Maison du Dragon.

Le grand port maritime de Saigon-Gia Dinh où se trouve la Maison a donc tout naturellement été rebaptisé port de la Maison du Dragon. C’est de ce lieu que le 5 juin 1911, le jeune Hô Chi Minh, sous le pseudonyme de Nguyên Van Ba, a embarqué sur le paquebot Amiral Latouche Tréville pour se lancer dans la réflexion du salut national.

«Notre musée abrite la maquette du paquebot Amiral Latouche Tréville de la société des bateaux Nam Sao (Cinq étoiles). Ce bateau a accosté le port de la Maison du Dragon le 2 juin 1911. Le jeune Nguyên Van Ba y avait été recruté pour travailler en tant qu’aide-cuisinier», dit Phan Quê Huynh, guide du site.

Après la défaite militaire des Français en 1954, la Maison du Dragon est passée sous l’administration sud-vietnamienne à partir de 1955. En 1965, pendant la guerre américaine au Vietnam, elle était le siège de l’Agence chargée de réception de l’assistance militaire américaine. Lors de la réunification nationale en 1975, elle était gérée par l’Administration maritime du Vietnam. Elle a ensuite été transformée en site commémoratif et finalement en musée dédié au Président Hô Chi Minh.

Photo: VOV

Le musée dispose de trois étages et possède sept salles d’exposition d’une superficie totale de 1.500 m2. Quelque 11.000 documents et objets sur la vie et l’œuvre révolutionnaire du grand dirigeant vietnamien y sont exposés.

«Tous les documents et objets exposés ici évoquent un fait historique. L’ancien livre de paie de l’équipage du paquebot Amiral Latouche Tréville, par exemple, nous renseigne sur les conditions de vie et de travail du Président Hô Chi Minh lors de son départ vers la France, en quête d’une voie pour le salut national», indique Phan Quê Huynh.

Lors des fêtes commémoratives, notamment la fête nationale, le 2 septembre, et l’anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh, le 19 mai, de nombreux touristes visitent le musée.

«Chaque fois que je viens ici, je me sens fier d’être Vietnamien et de notre Père de la Nation - le Président Hô Chi Minh - qui a beaucoup sacrifié pour le pays et le peuple. Aujourd’hui, mon enfant m’accompagne, je tenais à lui faire découvrir ce musée», dit un homme.

«Je suis très heureux de ma visite. J’ai appris beaucoup de choses sur le Président Hô Chi Minh. Je promets d’être assidu dans mes études», indique une élève.

Le musée Hô Chi Minh est un site incontournable pour les passionnés de l’histoire du Vietnam. Son adresse: Numéro 1 rue Nguyên Tât Thành, dans le 4e arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville. – VOV/VNA