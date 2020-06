Photo : VNA

Quang Nam (VNA) – A l’occasion de la Journée internationale de l’enfant (1er juin), la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, présidente du Conseil de patronage du Fonds de protection des enfants du Vietnam a offert le 1er juin du lait aux élèves de l’Ecole primaire Kim Dong, au bourg Tra My, district de Bac Tra My, province de Quang Nam (Centre).

C’est la première année où les enfants dans la région montagneuse à Quang Nam boivent du lait à l’école. Il s’agit d’une activité dans le cadre du programme national "Du lait à l’école".

Plus de 33.000 élèves en âge d’aller à l’école maternelle et à l’école primaire de six districts montagneux (Nam Tra My, Bac Tra My, Dong Giang, Nam Giang, Tay Giang et Phuoc Son) ont bu les premières boîtes de lait remises par la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh.

A cette même occasion, Mme Dang Thi Ngoc Thinh a remis 3 milliards de dôngs prélevés dudit fonds pour soutenir le district de Bac Tra Minh à construire un internat pour les élèves de cette localité.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province Ho Quang Buu, de 2016 à 2019, le taux d'enfants particulièrement en difficulté a baissé de 5,73% à 5,28%. Cette province est en train de mettre en œuvre le programme national d’une valeur de 110 milliards de dôngs, dans six districts montagneux.-VNA