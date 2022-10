Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a toujours prêté attention à la mise en œuvre des conventions des Nations Unies (ONU) pour protéger les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les groupes ethniques dans les zones reculées et isolées et les personnes handicapées, ainsi que pour garantir leurs intérêts.

Cette déclaration a été faite par le professeur Julie Nguyen, présidente de l'Association des initiatives Canada-ASEAN à l'Université York au Canada, lors d’une interview accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d'information (VNA) à Ottawa du Canada.

Le professeur Julie Nguyen a estimé que le Vietnam non seulement prêtait attention aux groupes vulnérables et garantissait leurs avantages, mais faisait également de son mieux pour améliorer les intérêts du peuple en général et des groupes défavorisés en particulier.

Elle a apprécié les réalisations acquises par le Vietnam dans l'oeuvre du développement national, notamment le processus du Renouveau

Depuis la mise en œuvre de l'oeuvre de Renouveau, le taux de pauvreté au Vietnam a fortement diminué, l'économie s'est développée rapidement, le Vietnam est ainsi devenu un partenaire indispensable d’autres pays dans le monde, a-t-elle souligné.

Les pays du monde entier ont hautement apprécié le Vietnam dans la prévention et la lutte contre le COVID-19, notamment les soins de santé médicaux an faveur des habitants, la vaccination anti-COVID-19, l'offre de programmes de soutien aux entreprises et aux personnes touchées par l’épidémie...

En outre, la participation du Vietnam aux missions de maintien de la paix de l'ONU montre également le rôle et la position croissants du Vietnam dans la diplomatie, ainsi que dans la garantie des droits de l'homme.VNA