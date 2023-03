Hanoi (VNA) – Le Dr Rainer Zitelmann, célèbre homme d’affaires, expert immobilier et auteur allemand, a déclaré au journal Monde & Vietnam que le Vietnam, une économie dynamique, pourrait devenir une puissance économique mondiale.

Dr Rainer Zitelmann est un célèbre homme d’affaires, expert immobilier et auteur allemand. Il a notamment publié son 23e livre, intitulé «Dare to be Different and Grow Rich».

- L’économie du Vietnam en 2022 était impressionnante, avec un taux de croissance de 8%. Comment évaluez-ous ce résultat ? Le Vietnam conservera-t-il ce taux de croissance cette année ?

Dr Rainer Zitelmann : Je ne peux pas faire de prédictions à court terme, mais je crois que le Vietnam a la chance de devenir l’une des principales puissances économiques mondiales. La condition préalable pour y parvenir est que l’économie continue de suivre la voie de l’économie de marché.

Le Vietnam est un excellent exemple au point que j’ai choisi ce pays pour écrire mon livre. Le livre parle du Vietnam et de la Pologne, dans lequel j’explique que ces deux pays sont des modèles pour les autres pays qui veulent sortir de la pauvreté.

En 1993, 79,7% de la population vietnamienne vivait dans la pauvreté. En 2006, ce taux était tombé à 50,6%. En 2020, il n’était que de 5%. Le Vietnam est aujourd’hui l’un des pays les plus dynamiques au monde, avec une économie qui crée de grandes opportunités pour les travailleurs et les entrepreneurs.

D’un pays qui, avant le début des réformes du marché, était incapable de produire suffisamment de riz pour nourrir sa propre population, le Vietnam est devenu l’un des plus grands exportateurs de riz au monde et un important exportateur de produits électroniques.

- Selon vous, à quels défis l’économie vietnamienne sera-t-elle confrontée cette année ?

Dr Rainer Zitelmann : Le Vietnam devrait s’inspirer de ce que Heritage Foundation écrit sur le Vietnam dans son classement «Indice de liberté économique 2023». Les forces et les faiblesses de l’économie vietnamienne y sont bien décrites : le Vietnam obtient de bonnes notes dans les domaines de la «santé budgétaire» et des «dépenses publiques» et des notes modérées pour la «liberté des affaires» et la «liberté monétaire». Le Vietnam se classe mal pour «l’intégrité du gouvernement», «l’efficacité judiciaire», «les droits de propriété» et «la liberté d’investissement».

Le renforcement de l’État de droit et la lutte contre la corruption restent des défis majeurs pour le Vietnam. Il est également important de faire avancer le processus de privatisation des entreprises publiques. La part des entreprises publiques au Vietnam est encore trop élevée.

Le Vietnam a la chance de devenir l’une des principales puissances économiques mondiales. Photo : Vietnamnet.

- Le magazine américain News & World Report a annoncé le classement des pays les plus puissants du monde en 2022, montrant que le Vietnam est le 30e pays le plus puissant du monde avec un PIB de plus de 363 milliards de dollars et une population de plus de 98,2 millions d’habitants. En Asie du Sud-Est, le Vietnam n’est que derrière Singapour (26e position). Comment évaluez-vous ce résultat ?

Dr Rainer Zitelmann : C’est le résultat de la politique Doi Moi en 1986. Les réformes de l’économie de marché au Vietnam qui ont été lancées à l’époque portent maintenant leurs fruits. Le score de liberté économique du Vietnam est de 61,8, ce qui fait de son économie la 72e plus libre dans l’indice de liberté économique 2023. Son score est de 1,2 point supérieur à celui de l’an dernier. Le Vietnam se classe au 14e rang sur 39 pays de la région Asie-Pacifique et son score global est supérieur aux moyennes mondiales et régionales.

Le plus important, cependant, n’est pas seulement le score le plus récent, mais l’évolution du classement du Vietnam. Selon moi, aucun pays de taille comparable dans le monde entier n’a acquis autant de liberté économique que le Vietnam depuis 1995. En 1995, lorsque l’indice a été compilé pour la première fois, le Vietnam a marqué un maigre score de 41,7 points. Dans les années qui ont suivi, le Vietnam a gagné 20 points.

- Comment prédisez-vous la situation économique du Vietnam en 2023 et au-delà ?

Dr Rainer Zitelmann : Je suis très optimiste pour le Vietnam. Mais la chose la plus importante est que le Vietnam n’oublie pas que son succès économique est le résultat de la politique « moins d’État, plus de marché ». Si le Vietnam met en œuvre de nouvelles réformes de libre marché, réduit l’influence de l’État et la corruption, renforce l’État de droit, alors le potentiel de votre pays est illimité.

- De nombreux experts estiment que le flux d’investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam promet de s’accélérer dans les temps à venir. Qu’en pensez-vous ?

Dr Rainer Zitelmann : Je suis d’accord. Les IDE vont beaucoup augmenter. De plus en plus d’entreprises se rendent compte que le Vietnam offre un grand potentiel, et pas seulement en raison de salaires relativement bas. De nombreux pays souhaitent diversifier davantage leurs investissements asiatiques, et le Vietnam en profite. – NDEL/VNA