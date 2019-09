Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a commencé mardi 24 septembre à juger 12 personnes pour leur rôle dans l’affaire de trafic de médicaments curatifs contrefaits survenue à la compagnie par actions VN Pharma.

Les accusés devant leurs juges, le 24 septembre. Photo : VNA

Nguyên Minh Hung, président du conseil d’administration et directeur général de VN Pharma et ses 11 complices sont accusés d’avoir commercialisé le lot de médicaments anticancéreux contrefaits H-Capita 500mg Caplet.La valeur du lot de médicaments s’est chiffrée à 251.000 dollars mais a été fictivement gonflée à 320.000 dollars. L’argent résultant de cette augmentation est versé sur deux comptes de transfert d’argent de Auspicious Keen Limited et Sigma Holding Corp, situées au 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Les accusés ont reçu cette somme en dông vietnamien au Vietnam.Les accusés sont poursuivis en vertu de l’article 157, clause 4 du Code pénal de 1999. Il dispose que lorsque l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves, elle est punie d’un emprisonnement de vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.Le jury a convoqué 9 membres du conseil d’expertise du ministère de la Santé ainsi que des représentants de VN Pharma, de l’Institut de contrôle de la qualité des médicaments de Hô Chi Minh-Ville, de l’Administration des médicaments du Vietnam en tant que tiers intéressés.Il a également convoqué près de 200 autres personnes en qualité de tiers intéressés et témoins, dont le vice-ministre de la Santé, Truong Quôc Cuong, qui était au moment des faits chef de l’Administration des médicaments du Vietnam. Le responsable a été absent le premier jour du procès qui devra durer jusqu’au 30 septembre. – VNA