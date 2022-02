La réduction de la TVA de 2% a pris effet le 1er février et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Photo : VNA/CVN





Hanoï (VNA) - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite profitera à la croissance économique et au contrôle de l’inflation, a estimé le ministère des Finances.



Dans le cadre du programme de relance économique approuvé lors de la session extraor-dinaire de l’Assemblée nationale (XVe législature), tenue en janvier dernier, la réduction de la TVA de 2% a pris effet le 1er février et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure s’applique aux articles frappés d’une TVA de 10%, réduite désormais donc à 8%.



Le gouvernement a décidé de réduire cette taxe pour stimuler la consommation et promouvoir la production nationale, a souligné le ministre des Finances, Hô Duc Phoc. Cette mesure permettra de réduire le prix des marchandises et des services essentiels, et par voie de conséquence de stimuler la consommation domestique. Elle vise aussi à aider des entreprises en difficulté financière à réinvestir.



L’inflation devrait rester sous contrôle



Le Département de la gestion des prix du ministère des Finances a indiqué suivre de près l’évolution de l’économie mondiale et l’inflation, prenant en temps opportun des mesures efficaces pour gérer la production nationale et équilibrer l’offre et la demande locales dans le but de contrôler l’inflation dès les premiers mois de 2022. Les experts ont suggéré néanmoins que c’est la prévention de la pandémie qui sera la condition préalable à la stabilité de la production et du marché pour maintenir l’indice des prix à consommation (IPC) en dessous de 4% cette année, comme l’a fixé l’Assemblée nationale.



Nguyên Ba Minh, directeur de l’Institut de l’économie et des finances, a déclaré que l’IPC en 2022 augmenterait d’environ 2 à 3% par rapport à 2021. Le pouvoir d’achat sur le marché intérieur pourrait rester encore faible car les revenus des travailleurs ont été réduits, la production ayant stagné pendant la pandémie.



Les experts ont estimé que contrôler l’inflation en 2022 ne sera pas facile car l’indice peut augmenter assez haut à partir du début de cette année, dans le sillage de la reprise économique mondiale et des prix des matières premières sur une tendance haussière. La reprise économique en 2022, sous l’effet des programmes de soutien au développement économique, entraînera une augmentation des demandes de consommation et d’investissement, ce qui exercera une pression sur les prix. -CVN/VNA





