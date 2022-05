Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite dans les provinces du Nord-Est de la Thaïlande les 10 et 11 mai, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, a remis des cadeaux et des satisfecit à des Associations vietnamiennes et des Vietnamiens d'outre-mer ayant des services méritoires dans deux provinces de Nakhon Phanom et Udon Thani.

A cette occasion, le vice-ministre Pham Quang Hieu qui est aussi président du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer a remis des certificats aux enseignants thaïlandais expatriés ayant participé à un cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens à l'étranger en 2021.

En visitant la pagode Khanh An dans la province d'Udon Thani, le vice-ministre Pham Quang Hieu a apprécié les activités d'enseignement du vietnamien dans ce lieu.

Le vice-ministre Pham Quang Hieu et sa suite sont venus offrir de l'encens et planter des arbres souvenirs sur les sites commémoratifs du président Ho Chi Minh à Nakhon Phanom et à Udon Thani. -VNA