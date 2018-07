L’ambassadeur d’Afrique du Sud au Vietnam, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro rend visite aux donneurs de sang. Photo: CPV

Hanoi (VNA) - « Nous appelons chacun et chacune dans le monde par ses actions, mêmes minimes, à assister les personnes en difficulté dans la communauté», a souligné Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, ambassadeur d’Afrique du Sud au Vietnam.

À l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela (18 juillet) et du centenaire de sa naissance et du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud, l’ambassade d’Afrique du Sud au Vietnam, en partenariat avec l’Hôtel Meliá à Hanoi et l'Hôpital central d'hématologie et de transfusion sanguine, a organisé une journée de don de sang.

C’est la 3ème fois que l’Ambassade d’Afrique du Sud au Vietnam a organisé ce programme du don de sang, pour célébrer la naissance de l’ancien Président Nelson Mandela et la Journée internationale Nelson Mandela, a fait savoir, l’ambassadeur d’Afrique du Sud, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro.

La journée internationale Nelson Mandela, reconnue par l’UNESCO, est organisée chaque année, pour appeler les personnes dans le monde à commémorer la Journée internationale de ceux qui par leurs petites actions contribueront aux bonnes œuvres de la communauté», a-t-il ajouté.

« L’année dernière, le nombre de donneurs de sang était de 135 personnes. Cette année, nous espérons que ce chiffre doublera et que cet événement se poursuivra dans les temps à venir», a-t-il dit. -VNA