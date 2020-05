La compagnie par actions Flamingo Holding Group offre des masques et des médicaments aux Vietnamiens en Europe pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.

Hanoï (VNA) – La compagnie par actions Flamingo Holding Group a offert des milliers de masques et de médicaments aux Vietnamiens vivant en Russie, au Royaume-Uni et en France pour les soutenir dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Lors de la cérémonie de réception organisée vendredi matin à Hanoï, au nom du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger relevant du ministère des Affaires étrangères, son vice-président Luong Thanh Nghi a reçu 43. 000 masques et médicaments pour les Viêt kiêu en Russie, 10.000 masques pour les Vietnamiens au Royaume-Uni et 10.000 masques pour les Vietnamiens en France.

Remerciant la compagnie Flamingo Holding Group de son soutien opportun pour la communauté vietnamien à l’étranger, Luong Thanh Nghi a souligné la solidarité de la nation et la gratitude du peuple et a affirmé que les Vietnamiens vivant à l'étranger sont une partie inséparable de la nation.

Face à la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19 dans les pays européens, il a hautement apprécié les contributions et les soutiens des organisations et individus dans et hors du pays pour les Vietnamiens d'outre-mer dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Jusqu'à présent, de nombreuses agences, organisations et individus nationaux ont fait don d’équipements médicaux et de nourriture pour aider les Vietnamiens à l'étranger à prévenir et combattre l’épidémie.

Au contraire, les communautés des Vietnamiens à l’étranger ont mobilisé plus de 33 milliards de dongs, ainsi que de nombreux matériels pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam. -VNA