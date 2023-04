Hanoi (VNA) – Un aide-mémoire sur la coopération dans la conservation des grues à tête rouge (Grus antigone) vient d’être signé entre le Comité populaire de la province de Dông Thap (Sud), la Fondation internationale de la grue (International Crane Foundation - ICF) et l’Association des zoos du Vietnam (VZA). L’objectif est d’identifier, de restaurer et de développer la population de grues à tête rouge dans le parc national de Tràm Chim.

Signature de l'aide-mémoire sur la coopération dans la conservation des grues à tête rouge, à Dông Thap, le 8 avril. Photo : VNA Signature de l'aide-mémoire sur la coopération dans la conservation des grues à tête rouge, à Dông Thap, le 8 avril. Photo : VNA



Les grues à tête rouge sont actuellement répertoriées comme espèce en voie de disparition dans le Livre rouge des espèces en danger de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

L’Association internationale des grues à tête rouge devrait créer des conditions favorables à la coopération entre le programme de rétablissement de la population de grues à tête rouge entre la Thaïlande et le Vietnam. L’objectif est de restaurer et de développer la population de grues à tête rouge dans le parc national de Tràm Chim.

Parallèlement, l’ICF fournira des conseils techniques et offrira une formation au personnel du parc national de Tràm Chim sur l’élevage, le repeuplement, le contrôle et la gestion de l’habitat des grues à tête rouge vivant dans les zones centrale et tampon du parc.

Des grues à tête rouge dans le parc national de Tràm Chim. Photo: VNP



Pour sa part, l’Organisation du parc zoologique de Thaïlande (ZPOT) fournira chaque année des bébés grues à tête rouge au parc national de Tràm Chim pour les élever et les relâcher dans la nature. Ce processus est soumis à la législation nationale et à la ZPOT, ainsi qu’à la sécurité des animaux.

En outre, la ZPOT organisera des cours de formation professionnelle sur l’élevage, le lâcher et le suivi des grues à tête rouge à l’intention du personnel travaillant dans le parc national de Tràm Chim.

D’après des experts de l’ICF et du VZA, la protection des grues est une tâche de longue haleine. Ainsi, Dông Thap devrait donc fournir une feuille de route détaillée, dans laquelle la création d’écosystèmes dans les zones tampon et centrale du parc national de Tram Chim est une tâche essentielle.

"Dông Thap s’intéresse beaucoup à la conservation des grues. La localité souhaite ainsi contribuer de manière significative à la conservation des grues au niveau international", souligne Nguyên Phuoc Thiên, vice-président du Comité populaire de la province. – CVN/VNA