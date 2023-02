Dong Thap (VNA) - La province méridionale de Dông Thap est connue pour produire des mangues qui ont été labellisées et qui connaissent un succès grandissant, tant au Vietnam qu’à l’étranger puisqu’elles s’exportent vers les États-Unis, l’Europe, la Russie, la République de Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore Singapour. Il faut dire que sur place, les fruiticulteurs veillent au respect des normes…

Mangues de Dông Thap. Photo: VOV

Située au bord du fleuve Tiên, la commune de Tinh Thoi se prête particulièrement bien à la culture des mangues. La production annuelle est de 10.000 tonnes pour 800 hectares. Mais cette production n’est pas uniquement destinée à la consommation domestique: les mangues de Tinh Thoi sont en effet de plus en plus présentes sur les marchés étrangers.

Il y a quelques années, les fruiticulteurs ont adopté un mode de production résolument bio, qui répond tout aussi bien aux normes de bonnes pratiques agricoles du Vietnam (VietGap) qu’aux réglementations des pays importateurs, comme nous l’indique Lê Thành Vân, membre de la coopérative agricole de Tinh Thoi.

«Nous sommes très heureux car l’an passé, nos mangues ont été exportés vers l’Union européenne: comme quoi, ça vaut le coup de suivre un processus exigeant!», nous dit-il.

Sur l’ensemble de la province de Dông Thap, la production actuelle tourne autour de 137.000 tonnes de mangues par an, pour une superficie de 14.400 hectares. Pour être exportables, les mangues doivent être dotées d’un code de traçabilité et cultivées selon les normes VietGap, ce qui leur confère un surcroît de valeur ajoutée. Pour Trân Van Trang, qui est un autre membre de la coopérative agricole de Tinh Thoi, tout est affaire de qualité…

«Nos mangues sont présentes actuellement dans de nombreux pays à travers le monde. C’est bien mais il va falloir poursuivre nos efforts de modernisation, aussi bien pour les exportations que pour le marché domestique, d’ailleurs: que ce soit à l’étranger ou ici, les consommateurs sont de plus en plus exigeants», nous explique-t-il.

Dans la coopérative agricole de Tinh Thoi. Photo: VNA

«exigeants»… Les marchés le sont de plus en plus, c’est un fait, mais les producteurs aussi, qui entendent faire de leurs mangues un véritable levier du développement économique local. Outres les mangues fraîches, ils créent de nouveaux produits à base de mangue, comme nous le confirme bien volontiers Vo Tân Bao, le directeur de la coopérative agricole de Tinh Thoi.

«Cette année, nous allons investir dans des équipements modernes pour produire des mangues séchées et des jus de mangue. Nous sommes en contact avec des entreprises pour vendre ces produits dans les supermarchés et les exporter vers le Japon et la République de Corée», précise-t-il.

Les marchés sont de plus en plus exigeants et les consommateurs aussi. Ainsi va notre monde. Les fruiticulteurs, eux, doivent se mettre au niveau s’ils veulent imposer le label des mangues de Dông Thap. -VOV/VNA