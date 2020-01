Le portail de tourisme intelligent de la province de Dông Thap. Photo: http://toquoc.vn



Dông Thap (VNA) – Le portail de tourisme intelligent de la province de Dông Thap (Sud) à l’adresse http://dulich.dongthap.gov.vn a officiellement été mis en ligne le 23 janvier.

Utilisant à la fois le vietnamien et l'anglais, le portail de tourisme intelligent de la province de Dông Thap se dote d'une application mobile intitulée « Dong Thap tourism » qui est compatible avec des téléphones intelligents utilisant les systèmes d'exploitation Android et IOS.

Les utilisateurs pourront facilement regarder une collection de vidéos présentant des destinations touristiques, des établissements d'hébergement, des restaurants ainsi que des événements exceptionnels, des services bancaires, de soins de santé et de transports de la localité.

Le lancement de ce portail vise à satisfaire les demandes croissantes des agences de voyage et des touristes, apportant ainsi des contributions importantes au développement socio-économique et touirstique local de manière rapide, stable et durable, a déclaré Doan Tân Buu, vice-président du Comité populaire provincial, lors de la cérémonie. -VNA