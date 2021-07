Photo d'illustration: VNA



Dông Thap (VNA) - La province de Dong Thap dans le delta du Mékong s’attache à la préservation de la biodiversité dans ses zones humides et ses zones arides, ainsi que dans la production agricole.



Huynh Minh Tuân, vice-président du Comité populaire de la province de Dông Thap, a déclaré que les poissons et autres espèces aquatiques, par exemple, étaient souvent relâchés dans la nature les jours fériés. La province relâche plus de 2 millions d’alevins chaque année.



La province se concentre également sur le développement de l'élevage, de l'aquaculture et des plantes de la région de "Dông Thap Muoi", surnommée "Plaine des Joncs" dans le parc national de Tram Chim, et dans d’autres zones locales de l’éco-tourisme.



La province se concentre sur l'élevage d'animaux et la culture de plantes à haute valeur économique au service de la conservation de la biodiversité agricole et du développement économique local ; l’application de technologies avancées, en particulier des biotechnologies, pour conserver et développer la biodiversité agricole. -VNA