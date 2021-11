Hanoi (VNA) - Considéré comme l’un des dix plus beaux villages anciens du Vietnam, Dông Son conserve les traits culturels et architecturaux de la culture de Dông Son (province de Thanh Hoa).



Situé sur la rive sud de la rivière Ma, le village est niché au cœur d’une petite vallée. Pour les passionnés d’histoire, gardez à l’esprit que Dông Son est avant tout un site archéologique célèbre rempli d’artefacts, alors profitez de cette occasion pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture locales à travers la visite des vestiges nationaux que sont le temple de Lê Uy et Trân Khat Chân, les sites archéologiques de l’ère du bronze ou encore la pagode du village.

L’une des plus anciennes maisons du village de Dông Son. Photo : VNA

Les traces qui restent est la petite allée pavée de briques rouges. Quatre ruelles et quatre villages nommés par les habitants Nhan (l’humanitaire), Nghia (la charité), Tri (l’intelligence), Dung (le courage) prouvent que c’est un village à la riche culture traditionnelle.

Quelques vieilles maisons telles que Van Thanh, le temple Duc Thanh Ca, Phu Mau, Mieu Nhi, l'inscription "Tuong Son" ... ne sont pas seulement des reliques mais aussi des liens entre le passé et le présent.

Visiter l'ancien village de Dong Son c’est se plonger dans les vieilles maisons centenaires. Des monuments historiques non seulement précieux en termes d'architecture mais aussi de culture et d'esthétique.

La maison de Luong Trong Due au village de Tri a été construite il y a plus de 200 ans, à l'origine avec 3 pièces, 2 poteaux en bois, des tuiles yin-yang..

En face de la porte principale est accroché un rideau de bambou, qui vise à forcer les personnes à passer des deux côtés, montrant le respect envers les ancêtres. Car derrière le rideau, à l'intérieur de la maison, se trouve l'endroit le plus sacré - l'autel des ancêtres.

Le rideau représente également le concept traditionnel du feng shui des anciens Vietnamiens. En plus de la maison de Luong Trong Due, il y a encore 12 anciennes maisons de plus de 100 ans à Dong Son et un ancien puit de plus de 2 000 ans.

La maison de Luong Trong Due a également des collections d'outils agricoles, des outils en pierre, en bronze, des poteries, des porcelaine...

Les artefacts dans cette ancienne maison retracent de manière vivante les conditions de vie d'autrefois à la campagne.

En 2006, la maison de la famille Luong Trong Due a été reconnue patrimoine historique, culturel et artistique au niveau provincial.

En plus des vieilles maisons, le village de Dong Son a également conservé de nombreuses reliques liées à la vie religieuse.

Avec ses beaux paysages environnants et l’hospitalité de ses habitants, le village de Dông Son est le lieu idéal pour s’éloigner quelques heures de l'agitation des grandes villes.- VNA