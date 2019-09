Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - La province de Dong Nai (Sud) a enregistré un excédent commercial de 2,1 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, selon l’Office provincial des statistiques.

Le chiffre d’affaires à l’exportation de la localité en huit mois a atteint 12,76 milliards de dollars, une augmentation de 5,22% en glissement annuel, tandis que la province a dépensé 10,66 milliards de dollars en importations, + 1,11% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le secteur de l'investissement étranger est le principal contributeur à l'excédent commercial, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 10,44 milliards de dollars. En même temps, les secteurs privés et publiques ont généré respectivement 1,98 milliard de dollars et 333,2 millions de dollars d'exportation.

Selon le Comité populaire provincial, la faible croissance du chiffre d’affaires à l’exportation est due à la baisse du prix à l’export des produits agricoles traditionnels de la localité, notamment la noix de cajou, le poivre, le café et le caoutchouc.

Les États-Unis restent encore le principal débouché de Dong Nai, avec une valeur de 490,7 millions de dollars, représentant 29,6% des parts de marché d'exportation. Viennent ensuite le Japon et la Chine, avec 188,3 millions de dollars et 187,5 millions de dollars, en hausse de 11,4% et 11,3% respectivement.

Dong Nai importe essentiellement des aliments pour animaux, du maïs, et des matières premières plastiques depuis la Chine, la République de Corée, Taïwan (Chine), les Etats-Unis, le Japon, le Thaïlande...- VNA