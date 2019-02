Hanoi, 23 février (VNA) – La fête du printemps rouge 2019, placée sous le thème « Donner votre sang pour sauver des vies » a été lancée le 23 février par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a battu le tambour d’ouverture de cet événement.

Cette fête a pour objectif de collecter du sang pour assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins.

Le chanteur Tung Duong lors de la fête fête du printemps rouge 2019. Photo : VNA

Le Comité d’organisation espère que la collecte du sang de trois jours du 22 au 24 février attirera 12.000 participants et moins de 5.000 unités de sang auprès de donneurs.



Cet événement réunira de nombreux artistes et chanteurs bien connus comme Xuan Bac, Tung Duong, Pham Thuy Dung, Thu Huong, Vu Duy Khanh, Kevin Tran, Viet Tu, Le Vu Binh, Ha My, Ha Trang ...



S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Santé, Truong Quoc Cuong, a déclaré que le besoin de sang augmentait alors que des collectes ont régulièrement été organisées.



Cette année, diverses activités sont proposées, telles que la promenade dans les rues, le camping, les soirées musicales et les jeux folkloriques…



Lancé pour la première fois en 2008 à Hanoï, la fête du printemps rouge a attiré 200.000 participantes et recueilli 67.300 unités de sang. Depuis 2010, elle a été organisée largement dans l’ensemble du pays, devenant ainsi un événement national important en matière de don de sang. -VNA