Don de sang : le programme « Itinéraire rouge » collecte plus de 115.000 unités de sang. Photo : VNA

La campagne « Itinéraire rouge » a contribué à sauver la vie à des centaines de milliers de malades, aidant le secteur de la santé à surmonter de nombreux défis et difficultés pour assurer les soins et la protection de la santé de la population. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le programme de mobilisation pour le don de sang « Itinéraire rouge » 2023 a collecté plus de 115.000 unités de sang après deux mois de lancement, selon le directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, Nguyen Ha Thanh, lors de la conférence-bilan de la 11e édition dudit programme tenue le 30 juillet à Hanoï.Organisé pour la première fois en 2013, le plus grand programme de don de sang du Vietnam a contribué à atténuer la pénurie de sang. Au cours de la dernière décennie, de 2013 à 2022, la campagne a reçu près de 700.000 unités de sang.Sa 11e édition s'est déroulée du 1er juin au 30 juillet dans 46 provinces et grandes villes.Le directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, Nguyen Ha Thanh, a souligné que la campagne « Itinéraire rouge » avait contribué à sauver la vie à des centaines de milliers de malades, aidant le secteur de la santé à surmonter de nombreux défis et difficultés pour assurer les soins et la protection de la santé de la population. -VNA