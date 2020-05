Hanoï (VNA) - Selon le rapport récent Doing Business, le Vietnam a obtenu 82,2 en matière d'indicateur de raccordement à l'électricité en 2019, pour se classer au 27e rang mondial parmi 190 économies du monde.

Parmi les dix pays membres de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), il a dépassé les Philippines pour occuper la 4e place régionale.

Le rapport Doing Business évalue les régulations favorables et défavorables à l’activité commerciale. Il examine 10 domaines du cycle de vie d’une entreprise: création, octroi de permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, obtention de crédits, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité.



Parmi eux, l'indicateur de "raccordement à l'électricité" mesure l'efficacité du processus du raccordement électrique, ce qui se reflète dans les procédures et le temps requis. -VNA