Doan Thu Thuy- Miss Sports Vietnam 2022. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Surpassant 29 candidates dans tout le pays, la belle Doan Thu Thuy a été couronnée Miss Sports Vietnam 2022 lors de la finale de ce concours de beauté, tenue dans la soirée du 31 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Avec un visage photogénique, un sourire éclatant et de belles mensurations corporelles 83-63-94, cette fille de 1m72 originaire de la province de Phu Tho (Nord) née en 1995 a remporté le diadème du premier concours Miss Sports Vietnam.

Doan Thu Thuy recevra une récompense de 3,8 milliards de dongs dont la couronne qui vaut plus de 2 milliards de dongs à elle seule, et d'autres avantages des sponsors.

Ses deux dauphines sont Le Phuong Thao et Chu Thi Anh.

Le concours Miss Sports Vietnam 2022 honore la beauté moderne et saine et donne la priorité aux candidates douées pour des sports. Ce premier concours a été organisé par la compagnie de gestion des mannequins Phuc Nguyen et la Société MultiMedia. -VNA