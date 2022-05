Hanoi (VNA) – Le Food Safety and Inspection Service (FSIS), au sein du Département américain de l’agriculture (USDA), a reconnu huit autres usines vietnamiennes de transformation du poisson tra (pangasius) car elles répondent aux exigences d’exportation vers les États-Unis.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Cette information a été publiée par le Département vietnamien de gestion de la qualité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques (NAFIQAD) relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).À ce jour, 19 usines vietnamiennes de transformation du poisson tra sont éligibles pour exporter leurs produits aux États-Unis.Les exportations de poisson tra en avril 2022 étaient estimées à 263 millions de dollars, portant la valeur totale des exportations de poisson tra du Vietnam au cours des quatre premiers mois de l’année à 894 millions de dollars, en hausse de 89,4% par rapport à la même période de 2021.Le Vietnam a exporté 195,3 millions de dollars de poisson tra vers les États-Unis au cours des quatre premiers mois de 2022, en hausse de 131,4% en glissement annuel, a rapporté l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).La production commerciale de poisson devrait atteindre 1,6 à 1,7 million de tonnes cette année, avec un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 1,6 milliard de dollars. – VNA