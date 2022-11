Hanoi (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, les activités de transport en octobre ont connu une bonne croissance, tant en termes de transport de passagers que de marchandises.

Photo d'illustration.

Si les transports aérien et ferroviaire de passagers ont repris des couleurs, ils n'ont récupéré qu'environ 70% du niveau d'avant la pandémie.



Plus précisément, le transport de passagers a fortement augmenté en octobre, 2,7 fois plus qu'à la même période de l'an dernier, avec 296,4 millions de personnes transportées, portant le total en 10 mois à 3.086,7 millions, 44,9%.



Si les transports aérien et ferroviaire ont le plus souffert de la pandémie, ils ont connu la croissance la plus explosive, avec respectivement 42,9 millions de passagers, 215,6% et 3,7 millions, 187,1%.



Toujours selon l'Office général des statistiques, le transport de marchandises a été estimé à 172,4 millions de tonnes en octobre et 1.644,1 millions de tonnes en 10 mois, 23,7%.



Les entreprises ont retrouvé une stabilité, les activités d'import-export ont continué de prospérer, de sorte que la demande de transport de marchandises nationales et étrangères au cours des 10 premiers mois de 2022 a fortement augmenté par rapport à la même période des deux années précédentes. - CPV/VNA