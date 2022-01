Ho Chi Minh-Ville, 9 janvier (VNA) - Le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné le 8 janvier Tat Thanh Cang, ancien secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, à 10 ans de prison pour "violation des règles relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, causant la perte ou le gaspillage des biens".

Photo : VNA

Selon l'acte d'accusation, Tat Thanh Cang , Pham Van Thong (ancien chef adjoint du bureau du comité municipal du Parti) et d'autres accusés occupant des postes de direction clés à Ho Chi Minh-Ville, de la Sarl Tan Thuan Industrial Promotion Co. Ltd (IPC) et de la compagnie de développement de Sai Gon du Sud (SADECO) ont été chargées de gérer les actifs de l'État et d'appliquer la réglementation de l'État sur la présentation du capital de l'État dans les entreprises.Cependant, motivés par des motifs et des objectifs différents, sous la direction et le rôle décisionnel de Tat Thanh Cang, les accusés ont commis une série de violations dans le transfert de 9 millions d'actions de SADECO à la société Nguyen Kim sans appel d'offres et évaluation par une organisation spécialisée dans l'évaluation des prix.Ces actes répréhensibles ont entraîné des pertes de plus de 669,6 milliards de dongs (29,5 millions de dollars américains) pour l'État.Te Tri Dung (ancien directeur général de l'IPC et ancien président du conseil d'administration de la SADECO), Ho Thi Thanh Phuc (ancienne directrice générale de la SADECO), et leurs complices ont abusé de leur autorité dans la gestion des rémunérations et des récompenses à la SADECO pour faire des tromperies de dépenser illégalement l'argent que cette entreprise aurait dû verser au Bureau du Comité municipal du Parti et à l'IPC. Ils se sont appropriés plus de 4,6 milliards de dongs.Te Tri Dung a également ordonné à Ho Thi Thanh Phuc et à d'autres personnes de dépenser l'argent de la SADECO pour les voyages à l'étranger de nombreuses personnes au nom de "visites d'enquête", causant des pertes de plus de 2,1 milliards de dongs à l'État.Te Tri Dung a été condamné à 20 ans de prison tandis que Ho Thi Thanh Phuc a été condamnée à 16 ans de prison. Tous deux ont été inculpés de « détournement de fonds » et de « violations dans la gestion et l'utilisation de biens appartenant à l'État qui ont entraîné des pertes ou du gaspillage ».Dix-sept autres personnes impliquées dans l'affaire ont écopé de deux et trois ans de prison avec sursis et de trois à 13 ans de prison.- VNA