Lors du spectacle spécial à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un spectacle spécial marquant la Fête nationale a eu lieu dans la soirée du 2e septembre dans la rue piétonne Nguyen Hue dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

L’événement, qui visait également à saluer le 77e anniversaire de la Révolution d’août 1945, a été organisé par le Comité d’organisation des grandes fêtes de Ho Chi Minh-Ville.

Lors du spectacle spécial à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le spectacle a réuni de nombreux chanteurs et artistes connus, dont le chef d’orchestre Tran Nhat Minh, les “artistes émérites” Anh Tuyet et Cao Minh.

A cette occasion, Ho Chi Minh-Ville a également organisé les 1er et 2 septembre de nombreux spectacles dans la ville de Thu Duc, le 12e arrondissement et les arrondissements de Binh Tan et Tan Phu, les districts de Binh Chanh, Hoc Mon, Cu Chi, Nha Be et Can Gio.

Par la même occasion, dans la province montagneuse de Yen Bai au Nord, le district de Mu Cang Chai a également organisé de nombreuses activités en l’honneur de la Fête nationale, dont une foire, une exposition de photos, des spectacles et des activités sportives. Ces événements ont attiré de nombreux habitants locaux et touristes. -VNA