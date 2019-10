Hanoi (VNA) – Une série d’activités artistiques et culturelles ont été organisées à l'occasion du 65e anniversaire de la libération de la capitale (le 10 octobre 1954) et de la célébration des 20 ans de reconnaissance de Hanoï en tant que «Ville pour la paix ».

Un numéro participant au Festival de danse du dragon de Hanoï 2019. Photo: VNA



Le Festival de danse du dragon de Hanoï 2019 a eu lieu le 6 octobre dans la zone piétonnière autour du lac de l'Epée restituée, réunissant 15 troupes de danse des arrondissements et districts dans l’ensemble de la ville.

Des numéros ont reproduit de manière vivante et émotionnelle l’histoire du pays et de la capitale, a déclaré Bui Thi Hien, vice-directrice du service municipal de la Culture et des Sports.

Le premier prix a été décerné à la troupe de l’arrondissement de Bac Tu Liem ; les deuxièmes prix, aux troupes des districts de Thanh Tri, Chuong My et de l’arrondissement de Cau Giay ; les troisièmes prix, aux troupes des arrondissements de Hoang Mai, Nam Tu Liem et du district de Dan Phuong.

Les 5 et 6 octobre, une exposition sur les danses de Thang Long-Hanoï a été organisée par le service municipal de la Culture et des Sports, l’Association des photographes et l’Association des danseurs de Hanoï.

Photi: VNA



Exposée dans le jardin de Ly Thai To, au bord du lac de l'Epée restituée, une centaine de photos présentant des perspectives multidimensionnelles les danses traditionnelles de Hanoï.

Il s’agit d’une bonne occasion pour accélérer la promotion, la restauration et le développement des danses traditionnelles de la capitale ainsi que pour les rapprocher des habitants locaux et des touristes, a déclaré Nguyen Van Bich, président de l’Association des danseurs de Hanoï.

Selon lui, la capitale recense environ 80 anciennes danses, dont environ 30 sont interprétées régulièrement lors des fêtes traditionnelles des anciens villages de Hanoi.

L'une des plus impressionnantes est le "chay co" (danse des drapeaux) du village de Triêu Khuc, district de Thanh Tri (Hanoi). Le "bông" (couples qui effectuent des mouvements symétriques), également originaire de ce village, est souvent dansé pour fêter l'arrivée du printemps.

Le village de Phu Nhiêu, district de Phu Xuyên, Hanoi, est connu pour le "bài bông" (danse chantée), présenté au public lors des cérémonies rituelles et des festivités du village. Cette danse rend hommage au pays, au travail et à l'amour.

D'autres danses de Hanoi revêtent une valeur religieuse comme le "luc cúng" (danse bouddhiste avec offrandes de fleurs et de lanternes), ou le "thiên long bat bô", exécuté par les bonzes de la pagode Dông Lim, dans l’arrondissement de Long Biên.

Hanoï travaille à préserver les anciennes danses de la capitale et à leur inculquer un second souffle en les plaçant sur le devant de la scène pour qu’elles ne sombrent pas lentement dans l’oubli.

Auparavant, l’exposition des beaux-arts de Hanoï 2019 a été inaugurée le 4 octobre au Centre des expositions de la culture et des beaux-arts.

Photo: VNA

Il s’agit d’une activité annuelle organisée par l’Association municipale des beaux-arts pour présenter des œuvres remarquables des artistes locaux en un an.

Cette 50e édition expose 250 œuvres aux formes d'art visuel, tels que la peinture, la sculpture et la graphique, lesquelles ont été sélectionnées parmi plus de 700 œuvres des membres de l’Association des beaux-arts de Hanoï et d’artistes indépendants.

Notamment, l’exposition réunit la participation de plusieurs générations de peintres locaux dont un tiers sont des jeunes.

Les paysages de Hanoï, le vieux quartier, les natures mortes, le portrait, les enfants… sont des sujets les plus préférés des peintres hanoïens.

D’autres sujets signifiants tels que l’œuvre d’édification et de développement local, la ville pour la paix, la protection de la souveraineté maritime et insulaire nationale, des mémoires sur la bataille destinée à défendre la capitale Hanoï…sont également choisis.

L’exposition durera jusqu’au 13 octobre. -VNA