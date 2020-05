Des collectifs et particuliers exemplaires dans le mouvement “Etudier et suivre la pensée, la vertu et le style de Ho Chi Minh” pendant la période 2019-2020. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 15 mai, le Comité municipal du Parti à Ho Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie en l’honneur du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai).

Lors de la cérémonie, 149 collectifs et 233 particuliers exemplaires dans le mouvement “Etudier et suivre la pensée, la vertu et le style de Ho Chi Minh” pendant la période 2019-2020 ont été récompensés.

Selon le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan, ces collectifs et particuliers, de différents secteurs, ont eu des idées créatives pour appliquer dans la vie quotidienne la pensée, la vertu et le style du Président Ho Chi Minh, avancer des solutions pertinentes à plusieurs problèmes.

Par la même occasion, une exposition de photographies sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh est organisée dans la rue piétonne Nguyen Hue, 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 10 juin, présente également des réalisations socio-économiques de Ho Chi Minh-Ville, des collectifs et particuliers exemplaires dans le mouvement “Etudier et suivre la pensée, la vertu et le style de Ho Chi Minh”...

Le même jour, à Nghe An – province natale du Président Ho Chi Minh, a eu lieu le vernissage d’une exposition d’affiches en l’honneur du 130e anniversaire de sa naissance. Plus de 115 affiches créées par des peintres professionnels mais aussi des amateurs, des quatre coins du pays, y sont présentées.

Toujours vendredi, dans la province septentrionale de Thai Nguyen, une exposition a ouvert ses portes, présentant plus de 200 photos d’archives sur le Président Ho Chi Minh. -VNA