Le Président Hô Chi Minh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – De nombreuses activités significatives sont organisées dans le pays et à l’étranger, en l’honneur du 132e anniversaire du Président Hô Chi Minh.



L'Institut du film du Vietnam a achevé la réalisation du film documentaire « Hô Chi Minh - Voyage pour créer une culture de paix ».



D'une durée de plus de 29 minutes, le film présente de manière fidèle et vivante des événements importants, incarnant bien la pensée pacifique du Président Hô Chi Minh. De nombreux documents précieux sur le Président Hô Chi Minh conservés dans les archives cinématographiques de l'Institut du film du Vietnam ont été consultés, combinés à des entretiens avec de célèbres experts historiques et culturels vietnamiens et français.



Le film a été projeté sur la Télévision du Vietnam (VTV1) vers 20h30 le 17 mai. Il sera diffusé sur la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale vers 21h00 le 19 mai.



La société d'amitié Canada-Vietnam (CVFS) et l’Association d’amitié Vietnam-Canada ont organisé le 17 mai un séminaire en ligne sur la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh.



Philip Fernandez de la CVFS a déclaré que le Vietnam persistait avec les enseignements du Président Hô Chi Minh. Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays a réussi à relever bien des défis, dont la pandémie de Covid-19 et les impacts de la révolution scientifique et technologique et de la technologie numérique, a-t-il indiqué.



Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi aux peuples progressistes du monde entier. -VNA