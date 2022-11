Un défilé de l'ao dai à côté du lac Hoan Kiem. Photo: toquoc

Hanoï (VNA) - Selon le Service municipal de la culture et des sports de Hanoï, du 11 au 18 novembre, le Festival de design créatif de Hanoï 2022 se tiendra autour du lac Hoan Kiem et dans d'autres lieux de la capitale.



L'événement rassemblera environ 30 activités uniques pour présenter la participation de Hanoï au Réseau des villes créatives de l'UNESCO, ainsi que ses orientations de développement, ses potentiels dans le domaine de design créatif.



Parmi celles-ci, une exposition du design créatif et de l’artisanat ; un espace sur la culture, les arts et les activités liées au design créatif de certaines ambassades et organisations internationales à Hanoï ; la remise des prix de concours sur le design créatif ; des spectacles et séminaires…



Sont prévus également des espaces sur des œuvres d'art en laque, en soie inspirées des sculptures des monuments ; sur l'installation artistique "lanterne - peinture folklorique" ; sur l'art photographique imprimé sur soie; sur l’expérience interactive d’architecture - photographie - technologie de réalité virtuelle...



Un représentant du Service municipal de la culture et des sports a déclaré qu'il s'agit d'une activité annuelle visant à promouvoir le potentiel et les atouts de la capitale dans le design créatif, à sensibiliser à ce domaine les entreprises et la communauté, ainsi qu’à élargir la coopération et à faire valoir les ressources culturelles de Hanoï sur la base d'une forte promotion du développement de la communauté créative.-CPV/VNA