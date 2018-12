Sa Pa. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Festival d'hiver de Sa Pa 2018 est en cours dans cette localité de la province montagneuse de Lao Cai (Nord), qui propose un large éventail d'activités.



Des arbres de Noël géants étincelants au Sun World Fansipan Legend et un sentier hivernal de 50 m devraient attirer des milliers de visiteurs. De plus, du 24 au 31 décembre, une fête de la neige donnera aux visiteurs une occasion rare de toucher cette douce matière blanche au Vietnam. En outre, un espace culturel proposera divers produits et des explications sur les traditions fascinantes des groupes ethniques locaux.



C’est la troisième année que cet événement est organisé pour promouvoir le tourisme local.



Située à 350 km au nord-ouest de la capitale, Sa Pa culmine à 1.600 m d'altitude et affiche une température moyenne de 15 à 18° C. La localité est dominée par la cordillère de Hoang Lien Son, célèbre pour son Fansipan, point culminant de l’Indochine avec 3.142 m.



Découverte en 1903 par les Français, Sa Pa possède de nombreux sites touristiques tels que le Mont Ham Rong, la cascade de Thac Bac, le pont Cau May, la forêt de bambous et la grotte Ta Phin. Elle abrite six ethnies que sont les Kinh, Hmong, Dao, Tay, Day et Xa Pho, avec nombre de festivals traditionnels et de pratiques culturelles uniques, notamment le marché de Bac Ha et le marché de l'amour.



De janvier à octobre 2018, Sa Pa a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs. Le chiffre d’affaires généré est estimé à plus de 3.200 milliards de dongs. La localité cible cette année plus de 2,5 millions de touristes et 4.000 milliards de dongs de recettes.-CPV/VNA