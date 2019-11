Hanoi, 20 novembre (VNA) - A l’occasion de la Journée des enseignants du Vietnam (20 novembre), le Comité central (CC) de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCH) a organisé lundi soir, 18 novembre, la cérémonie de remise des prix "Jeunes enseignants exemplaires" à 75 jeunes enseignants.

Distinction de 75 jeunes enseignants exemplaires. Photo: TTO



Parmi 75 lauréats figurent le maître Huynh Trung Phong, de l’Universtié de pédagogie de Ho Chi Minh-Ville, enseignant exemplaire de la ville pendant plusieurs années consécutives, le Dr Tran Bach Hieu, chargé de cours à l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale de Hanoi dont de nombreuses articles ont été publiées dans des revues scientifiques prestigieuses, Phang Thi Thuy, enseignante à l'école primaire de Quang Son, province de Thai Nguyen,…



Reconnaissant du dévouement et du sacrifice des enseignants, Mme Truong Thi Mai, chef de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam a dit que "’il est impossible de raconter tous les exemples, les travaux et les sacrifices des enseignants dans tout le pays. Il y a des endroits en difficulté mais où l’image des enseignants dévoués est toujours présente".



Soulignant la grande responsabilité du secteur de l'éducation dans la nouvelle ère associée aux objectifs de développement du pays, y compris la formation de ressources humaines de haute qualité, Mme Truong Thi Mai a demandé au Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de continuer de soutenir, d’encourager, et de louer les jeunes enseignants typiques, notamment ceux en poste dans les régions reculées, zones frontalières et s îles.



Selon Le Quoc Phuong, premier secrétaire du CC de l’UJCH, il s’agit de la première édition du prix "Jeunes enseignants exemplaires", qui deviendra une récompense annuelle à l’occasion de la Journée des enseignants du Vietnam, accordée aux enseignants de moins de 35 ans.- CPV/VNA