Rue Le Thanh Ton, premier arrondissement, Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 7 juillet, Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que toute la mégapole du Sud appliquera les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 selon la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre, et ce pendant 15 jours, à partir de 0h00 le 9 juillet.



Le président du Comité populaire municipal a souligné sept exigences, demandant à tous les gens de rester chez eux, de ne quitter leur domicile qu'en cas de stricte nécessité tels que l'achat de nourriture, de médicaments et d'urgence... Les services essentiels continueront de fonctionner.



Concernant l'approvisionnement en marchandises, Nguyen Thanh Phong a assuré que la ville disposait suffisamment de marchandises et prendrait des mesures pour garantir la distribution et répondre aux besoins de la population. Selon lui, les solutions d'achat en ligne sont renforcées et la ville assistera les personnes en difficulté qui ne pourront pas faire les courses en ligne.



Concernant les transports, les transports en commun seront suspendus. Le Service municipal des transports travaille avec les les organes compétents d’autres provinces pour créer des conditions favorables au transport de marchandises.



Concernant la prévention et le contrôle du COVID-19, le président du Comité populaire a chargé le Service municipal de la Santé de préparer un plan pour s’efforcer de contrôler l'épidémie pendant la période de distanciation sociale selon la directive No 16, y compris le renforcement du traçage, de la capacité de dépistage, de l’application des technologies de l’information...



Selon le Service municipal de la Santé, du 27 avril au 6 juillet à 18h00, le ministère de la Santé a confirmé 7.385 cas de transmission locale à Ho Chi Minh-Ville, dont 45 décès. Actuellement, 7.118 patients du COVID-19 sont traités dans la mégapole du Sud, dont 335 cas graves. -VNA