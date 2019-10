La ville de Hai Phong est l'une des localités de la région économique clé du Nord. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une directive sur le développement durable de la région économique clé du Nord.

La région comprend les villes de Hanoi et Hai Phong et les provinces de Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Vinh Phuc et Bac Ninh. Formant un centre à la fois politique, économique, culturel, de sécurité et de défense du pays, elle contribue jusqu’à 32% du PIB national.

Cependant, sa croissance économique doit faire face à de nombreux défis tels que déséquilibre de niveau de développement économique entre localités, faibles recettes budgétaires de certaines localités et dépendance vis-à-vis des fonds d’investissement direct étranger (IDE)...

Le Premier ministre a demandé aux ministères concernés et aux localités de mettre en place de manière synchrone des solutions permettant de donner un coup de pouce au développement durable de la région.

Il a demandé de continuer de maintenir et de promouvoir le rôle de la région en tant que centre politique, économique, culturel et scientifique du pays afin de devenir véritablement un noyau de développement du delta du fleuve Rouge et de tout le pays. Il faut faire de la région économique clé du Nord l'une des deux premières régions du pays en matière de développement économique,

Parallèlement, il faut aussi développer fortement des domaines potentiels, notamment dans la transformation et la fabrication, l’agriculture de haute technologie, les technologies de l'information, le tourisme, les services… Il est indispensable d’élaborer des mécanismes et politiques, de créer les meilleures conditions pour attirer davantage d' investisseurs, de promouvoir un développement rapide et durable.

En ce qui concerne les mécanismes et politiques, le Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de rédiger des projets de loi d’amendement et de complètement de la Loi sur l’investissement et de la Loi sur l’entreprise, avec l’accent mis sur l'attrait des projets de hautes et nouvelles technologies, de gouvernance moderne et respectueuse de l'environnement, reliés aux chaînes d'approvisionnement mondial.

Le chef du gouvernement a demandé aux comités populaires des provinces et villes concernées d’appliquer un mécanisme spécifique pour encourager le développement des grandes entreprises, améliorer la capacité des entreprises spécialisées dans l'industrie auxiliaire.

A propos des liens entre organes et secteurs, Nguyen Xuan Phuc a demandé d’assister les PME, de renforcer les liens entre entreprises de distribution et producteurs agricoles, de développer un réseau de centres logistiques dans la région en reliant Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh aux aéroports internationaux de Noi Bai, Cat Bi, Van Don.

Il a aussi souligné l'attraction des IDE, le renouvellement des activités de promotion des investissements étrangers avec l’accent mis sur les secteurs phares, l’appel aux partenaires potentiels, notamment ceux des pays développés.

Les comités populaires des provinces et villes de la région sont invités à mobiliser et à utiliser plus efficacement leurs ressources pour développer les infrastructures et les ressources humaines, les sciences et technologies, à protéger l'environnement, à appeler l'investissement sous forme de partenariat public-privé, notamment dans les transports. -VNA