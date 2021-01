Hanoi (VNA) – En 2021, le programme de don du sang "Dimanche rouge" 2021 aura lieu dans 43 provinces et villes dans le pays. Il devrait permettre de collecter plus de 50.000 unités de sang.

Le rédacteur en chef du journal Tiên Phong, Lê Xuân Son, s’exprime lors de la conférence de presse. Photo : tienphong.vn

En 2021, le programme de don du sang "Dimanche rouge" 2021 aura lieu dans 43 provinces et villes dans le pays. Il devrait permettre de collecter plus de 50.000 unités de sang. Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse sur la 13e édition de ce programme, tenue le 7 janvier à Hanoi.Au 7 janvier, "Dimanche rouge" a été organisé dans 16 lieux et a permis de collecter près de 11.272 unités de sang.Selon Lê Xuân Son, rédacteur en chef du journal Tiên Phong et organisateur en chef du programme, après 12 éditions, "Dimanche rouge" est devenu un événement d’une importance humanitaire profonde à l’échelle nationale, visant à surmonter la pénurie de sang pendant le Nouvel An lunaire. Cette année, le programme a été lancé plus tôt, attirant l’attention de nombreuses agences, unités et d’un grand nombre d’habitants de différents âges et professions.Le programme 2021 est organisé de décembre 2020 à mars 2021 à l’échelle nationale par le journal Tiên Phong, en coopération avec le Comité national de la sécurité de la circulation, l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, le Comité de pilotage de la mobilisation pour le don du sang volontaire, ainsi que les sections de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de nombreuses villes et provinces.Lancé en 2009, "Dimanche rouge" est devenu un événement annuel d’envergure nationale. En 2020, en raison du COVID-19, de nombreuses localités et unités n’ont pas pu l’organiser comme prévu mais 47.000 unités de sang ont néanmoins été recueillies.La 13e édition sera officiellement lancée le 17 janvier à Hanoi. – CPV/VNA