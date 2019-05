Diên Biên (VNA) - Soixante-cinq ans après la victoire de Diên Biên Phu, la province de Diên Biên a connu bien des changements positifs. Elle cherche à attirer davantage d’investissements au service de son développement socio-économique.

"Diên Biên a enregistré en 2018 un taux de croissance économique de 7,15%", a informé le vice-président du Comité populaire provincial Lê Van Quy. Son produit intérieur brut régional (PIBR) a atteint la même année plus de 10.400 milliards de dôngs.



Le secteur de l’agriculture joue un rôle important dans sa croissance économique. La province a publié un plan de restructuration de la production agricole d’ici 2020. À ce jour, deux projets de rizière, d’une superficie totale de 92 ha, dans les communes de Thanh Hung et Thanh Yên, ont été déployés. Dans le futur, une rizière de 62 ha dans ces deux communes devrait voir le jour. Cela permettra le développement du label de riz de Diên Biên.



En 2018, de nombreuses mesures concrètes ont été prises pour améliorer l’indice de compétitivité provinciale (PCI). Selon les estimations de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, le PCI de Diên Biên était, l’an dernier, au 47e rang (contre 48e en 2017) parmi les 63 villes et provinces du pays. La province a octroyé une licence d’investissement à 25 projets dans divers domaines, pour un capital total de plus de 4.900 milliards de dôngs. Jusqu’à maintenant, 150 projets sont déployés, d’un capital total de plus de 26.000 milliards de dôngs. Afin de stimuler sa croissance économique, Diên Biên a fait appel à des grandes entreprises telles que Vingroup, FLC, Vietjet et TH TrueMilk.



Le secteur de l’éducation et la lutte contre la pauvreté ont obtenu des résultats encourageants. Concrètement, on dénombre dans cette localité 526 établissements éducatifs, avec près de 189.300 élèves, soit 3.765 de plus qu’en 2017. Le taux de pauvreté est passé de 48% en 2015 à 37% en 2018.

A l’école primaire Bê Van Dan, dans la ville de Diên Biên Phu. Photo : baodienbienphu.info.vn

Étant une province montagneuse du Nord-Ouest, Diên Biên regroupe 19 ethnies dont les Thai qui forment 38% de sa population, les H’mông (34,8%), les Kinh (18,4%), les Kho Mu (3,3%), et d’autres ethnies minoritaires. Après 15 ans d’application de la Résolution N°24 du Comité central du Parti communiste du Vietnam, de nombreuses politiques en faveur des ethnies minoritaires ont été appliquées.Objectifs pour cette annéeOn peut citer le Programme de développement socio-économique dans les communes montagneuses en difficulté, celui de sédentarisation destiné aux minorités ethniques, celui de stabilisation du prix des articles de première nécessité…Selon le Comité populaire provincial, la province vise, cette année, une croissance de 7,2% et un revenu par habitant d’environ 30,5 millions de dôngs, contre 27,3 millions en 2018. En outre, elle table sur une valeur de production industrielle de plus de 3.000 milliards de dôngs, soit 12% de plus qu’en 2018.Diên Biên compte accélérer la restructuration agricole et l’instauration de la nouvelle ruralité afin de développer des produits agricoles phares et d’améliorer la productivité. Ce qui lui permettra de mieux attirer les investissements, privés notamment.En l’honneur du 65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et du 110eanniversaire de sa création administrative, en 2019, la province table sur plus de 830.000 visiteurs et quelque 1.300 milliards de dôngs de recettes touristiques, en hausse respectivement de 10,6% et 17,7% sur un an."L’année dernière, nous avons accueilli plus de 700.000 visiteurs, dont environ 100.000 étrangers. Le secteur touristique a affiché une croissance de 20% par an. Afin d’attirer davantage de touristes, des campagnes de promotion sont indispensables. Nous comptons participer aux foires touristiques dans et hors du pays", a précisé Doàn Van Chi, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.Lors d’une récente séance de travail avec les autorités locales, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé à Diên Biên de promouvoir ses sites historiques et de développer des produits typiques afin de devenir une destination majeure de la région Nord-Ouest.* Plan de développement socio-économique d’ici 2030Pour une croissance durable, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a approuvé, l’année dernière, l’amendement du plan global de développement socio-économique de Diên Biên jusqu’en 2020 et vision 2030. En vertu de ce texte, la croissance économique moyenne devrait atteindre, de 2016 à 2020, environ 7,2% par an. En 2020, le secteur agricole occuperait environ 18,52% du produit intérieur brut régional, celui de la construction et de l’industrie 26,4%, et le secteur tertiaire 55,08%. En outre, 99,5% des citadins et 84% des ruraux devront avoir accès à l’eau potable.D’ici une dizaine d’années, la province développera certains secteurs phares comme la culture du riz, du thé, de l’hévéa, l’élevage du bétail, le reboisement et le tourisme. – CVN/VNA