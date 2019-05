Diên Biên (VNA) - Doté de paysages montagneux et de forêts tropicales splendides, la province de Diên Biên possède également un atout incomparable pour son développement touristique durable: les vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu.

Des visiteurs sur la colline A1 dans le complexe de Diên Biên Phu, province de Diên Biên. Photo: VNA

L’ensemble de ces vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu, classé site national spécial, compte au total 45 lieux d’intérêts. Actuellement, huit d’entre eux sont ouverts aux touristes.Classé site national spécial, l’ensemble des vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu compte au total 45 lieux d’intérêt, dont une dizaine est ouvert aux touristes: la colline A1, le pont de Muong Thanh, le QG souterrain du général français Christian de La Croix de Castries, ou encore le poste de commandement de l'armée vietnamienne, pour ne citer qu’eux.Consciente de son avantage touristique, la province de Diên Biên (Nord-Ouest) s’est longtemps concentrée sur la restauration des sites de la fameuse bataille, afin de valoriser au mieux son aspect historique au profit des touristes vietnamiens comme étrangers.En 2018, 705.000 touristes, dont plus de 100.000 étrangers, se sont rendus à Diên Biên, a informé Doàn Van Chi, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme. En particulier, les vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu attirent la majeure partie des touristes lors de leur séjour dans la région.D’après ce responsable, la croissance annelle du secteur touristique de Diên Biên est de 20% à 25% en 2018, avec une hausse du chiffre d’affaires de 17% à 20% par rapport à l’an passé.Objectif: 1,3 million de voyageurs en 2020Le tourisme est de plus en plus considéré comme le secteur économique de pointe de Diên Biên. En effet, le comité populaire provincial avait lancé pour la première fois en 2016 son programme de développement du tourisme local vers 2020, à l'horizon 2030.Selon son programme, la province vise à accueillir 870.000 touristes, dont 220.000 étrangers, vers 2020; 1,3 million de touristes, dont 300.000 étrangers, en 2025 et 1,6 million, dont 350.000 étrangers, en 2030.Pour réaliser ces objectifs, les autorités locales ont pris une série de mesures afin d’attirer davantage de touristes: la construction et mise en œuvre d’un plan global et détaillé pour le développement du tourisme de Diên Biên; attirer davantage d’investissements pour le tourisme; la construction d’infrastructures et d’installations techniques pour le tourisme; diversification des produits touristiques; formation qualifiée des main-d’œuvre du tourisme ainsi qu’un renforcement des promotions touristiques, a déclaré Doàn Van Chi.Ce responsable a confirmé l'importance de promouvoir la diversité touristique de la destination, notamment le tourisme spirituel et culturel.Outre les vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu, on peut également citer les sites attrayants tels que la Citadelle de Ban Phu; les stations thermales de Uva, de Pe Luông et de Ban Sang; la grotte de Pa Thom, le lac de Pa Khoang ou encore les tours de Muong Luân, Chiêng So, Huoi Pha et Hong Khênh, a-t-il ajouté.De plus, avec 19 groupes ethniques, Diên Biên souhaite exploiter la richesse de sa diversité culturelle à travers les fêtes, festivals et autre marchés montagnards des Thai, des H'mông, des Dao, des Kinh et des Kho Mu notamment. Parmi ces célébrations, la fête de la fleur de bauhinie 2019 à Diên Biên, le festival de la citadelle de Ban Phu, la course des bateaux-martinets des Thais blancs à Muong Lay ou encore la fête de fleur de pêcher à Pa Khoang, entre autres.Le musée de la victoire de Diên Biên Phu propose aux jeunes depuis peu des activités éducatives relatives aux histoires héroïques du peuple vietnamien à travers une visite des sites célèbres de la bataille de Dien Biên Phu sans oublier une kyrielle d’activités collectives telles que des courses de "vélo-cargos" (vélos modifiés à l’époque pour pouvoir supporter des charges de 200 kg) ou des cours de cuisine ethnique utilisant le four Hoàng Câm qui permettait de cuisiner en temps de guerre sans que la fumée ne soit détectée par l’ennemi.* Investissement pour restaurer des vestiges du champ de bataille de Diên Biên PhuLa province de Diên Biên investira plus de 5 milliards de dông tirés du budget local au cours de la période 2016-2020 pour réparer certains vestiges du champ de bataille de Diên Biên Phu afin d'attirer les touristes à l'occasion du 65eanniversaire de la victoire (7 mai 1954-7 mai 2019).Seront restaurés certains points, dont le Centre culturel des anciens combattants sur la colline E, le QG souterrain De Castries ainsi que les champs de batailles 105 et H6, notamment. Ce projet contribuera à la rénovation du paysage, à l’embellissement de l’environnement des vestiges, à la sécurité des ouvrages, le tout afin d’attirer les touristes lors du 65e anniversaire de la victoire.Fin 2018 et début 2019, le secteur de la culture de la province a déjà restauré d'importants vestiges du champ de bataille, tels que le pont Muong Thanh, la colline A1 et la statue de la victoire. – CVN/VNA