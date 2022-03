Diên Biên (VNA) - La province de Diên Biên (Nord) a signé lundi 21 mars des protocoles d’accord de coopération avec l’Association d’affaires et d’investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA), la Chambre sud-coréenne des affaires au Vietnam (Korcham) et des entreprises sud-coréennes.

Vue de la cérémonie de signature des protocoles d’accord de coopération, le 21 mars. Photo : VNA

Les documents de coopération, signés lors d’une conférence dans la ville de Diên Biên, couvrent le transfert de technologie dans la culture et la transformation du ginseng et le développement agricole, l’attraction des investissements et le tourisme à Diên Biên.Selon le président du Comité populaire provincial Lê Thanh Dô, Diên Biên bénéficie de conditions favorables au développement de l’agroforesterie et du tourisme. Cependant, la province manque encore de projets de grands investisseurs internationaux dans ces domaines.Informant les participants des orientations de développement de Diên Biên, y compris le plan de développement des énergies renouvelables, le responsable a appelé les entreprises sud-coréennes à aider la province dans les travaux d’étude et à y investir sur le long terme.Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Van Thang, a affirmé que Diên Bien est prête à créer des conditions favorables pour les investisseurs, notamment dans l’agroforesterie et le tourisme.Plus tôt, la VKBIA et la Korcham ont effectué une visite de terrain dans le district de Tuân Giao pour étudier son potentiel de culture du ginseng. – VNA